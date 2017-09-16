 مسابقة افضل طبق شعبي بمهرجان الرمان في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مسابقة افضل طبق شعبي بمهرجان الرمان في الباحة

مسابقة افضل طبق شعبي بمهرجان الرمان في الباحة
المناطق - الباحة

نظمت ادارة مهرجان الرمان بمحافظة القرى بمنطقة الباحة مسابقة افضل طبق ( شعبي ) للمشاركات من الاسر المنتجة في مهرجان الرمان . حيث قدمن المشاركات اطباق متنوعة وقامت اللجنة المنظمة بضبط التقييم للفائز من خلال تقييم الزوار للطبق الأفضل حيث تم عرضها على الضيوف المشاركين
وأوضح المشرف العام على المهرجان الدكتور خالد العوض، أن مسابقة أفضل طبق شعبي للأسر المنتجة تسهم في تحقيق عائد إيجابي على ربات المنازل، وتدعم تحولهن إلى عنصر فاعل في المجتمع.كماخصصت للمشاركات للاسر المنتجة لإشراكهن في الفعاليات المختلفة في المهرجان، مبينا انه سيتم تكرار هذه الفعالية بناء على طلب العديد من الزوار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في هذه الفعاليات.

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