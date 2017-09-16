 نائب الرئيس اليمني يُشدد على مواصلة تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يُشدد على مواصلة تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين

نائب الرئيس اليمني يُشدد على مواصلة تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar listens to a question during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
المناطق _ واس

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم على مواصلة الجهود لاستكمال عملية تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين .
وقال – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – خلال اتصال مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، إن وجود الدولة ومؤسسات الجيش والأمن هي الضامن الوحيد لتأمين المدينة وحماية المواطنين .
وعبر عن استنكاره لاستهداف الحوثيين للمدنيين في حي شعب دبا بتعز ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين، داعيًا المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى الالتفات لهذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم المماثلة التي يرتكبها الانقلابيون بشكل شبه يومي بحق أبناء تعز .

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