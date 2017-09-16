نائب الرئيس اليمني يُشدد على مواصلة تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم على مواصلة الجهود لاستكمال عملية تحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين .

وقال – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – خلال اتصال مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، إن وجود الدولة ومؤسسات الجيش والأمن هي الضامن الوحيد لتأمين المدينة وحماية المواطنين .

وعبر عن استنكاره لاستهداف الحوثيين للمدنيين في حي شعب دبا بتعز ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين، داعيًا المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى الالتفات لهذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم المماثلة التي يرتكبها الانقلابيون بشكل شبه يومي بحق أبناء تعز .