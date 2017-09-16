 ٤٥٠ عالم ومفكر اسلامي وأمريكي يدشنون مؤتمر “التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي” في نيويورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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٤٥٠ عالم ومفكر اسلامي وأمريكي يدشنون مؤتمر “التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي” في نيويورك

٤٥٠ عالم ومفكر اسلامي وأمريكي يدشنون مؤتمر “التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي” في نيويورك
المناطق _ نيويورك

بحضور أكثر من ٤٥٠ ممثل عن المؤسسات الإسلامية من جميع دول العالم ونظرائهم الأمريكان؛ انطلق مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الدولي اليوم السبت في مدينة نيويورك تحت عنوان (التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي).
وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر عدد من المشاركات العلمية والفكرية والسياسية من عموم دول العالم.

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