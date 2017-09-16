 العبادي: مستعدون للتدخل عسكريا في كردستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العبادي: مستعدون للتدخل عسكريا في كردستان

العبادي: مستعدون للتدخل عسكريا في كردستان
المناطق _ العراق

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، إنه «مستعد للتدخل عسكريا إذا أدى الاستفتاء المقرر في إقليم كردستان إلى وقوع أعمال عنف».
وأضاف العبادي في مقابلة مع أسوشيتد برس: «إذا تعرض العراقيون للتهديد باستخدام القوة خارج القانون فإننا سنتدخل عسكريا».
ووصف العبادي التصويت «بالتصعيد الخطير» الذي يعتبر انتهاكا لسيادة العراق.
ويعتزم إقليم كردستان إجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق في 25 سبتمبر الجاري في ثلاث محافظات تشكل المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي والمناطق المتنازع عليها التي تسيطر عليها القوات الكردية، لكنها بغداد تطالب بها.

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