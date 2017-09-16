 ‏مركز ونادي سماء الخرج للرياضات الجوية يدشن شعاره الجديد ويعلن قرب إفتتاح مقره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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‏مركز ونادي سماء الخرج للرياضات الجوية يدشن شعاره الجديد ويعلن قرب إفتتاح مقره

‏مركز ونادي سماء الخرج للرياضات الجوية يدشن شعاره الجديد ويعلن قرب إفتتاح مقره
المناطق _الخرج

دشن رئيس مركز ونادي سماء الخرج للرياضات الجوية  اللواء الركن طيار م : ناصر بن عبدالله الناصر شعار المركز والنادي الجديد .

وقد قدم رئيس النادي  شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الإتحاد السعودي للرياضات الجوية وموصلاً شكره وتقديره لدكتور : مبارك بن سويلم  نائب رئيس الإتحاد السعودي للرياضات الجوية ولأمين عام الإتحاد السعودي للرياضات الجوية الأستاذ : فهد القميع و لجميع القائمين بالإتحاد السعودي للرياضات الجوية متمنياً بالوقت نفس لجميع أعضاء مركز ونادي سماء الخرج للطيران التوفيق والسداد في جميع أعمالهم القادمة من أجل شباب محافظة الخرج .

هذا وقد  أوضح المتحدث الرسمي بإسم المركز والنادي  الكابتن : ماجد العلكمي عن قرب إفتتاح مقر المركز والنادي الخاص والواقع بمحافظة الخرج وتحديداً في حي الهدا غرب المحافظة والذي سيكون هو المقر الذي ستبدأ منه انطلاقة أعمال المركز والنادي وذلك بالعمل على نشر ثقافة الرياضات الجوية بالمحافظة .

الجدير بالذكر بأن مركز ونادي سماء الخرج للرياضات الجوية منحت له الرخص التشغيلية من الإتحاد السعودي للرياضات الجوية بتاريخ ( ١٤٣٨/٨/٢٦هـ ) ، وبرئاسة سعادة اللواء الركن طيار م : ناصر بن عبدالله الناصر و أن الهدف من إنشاء المركز والنادي هو لسد أوقات فراغ شباب المحافظة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وذلك وفق ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  الذين أعطوا الجانب الرياضي أهمية بالغة .

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