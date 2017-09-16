أمير منطقة عسير يعزي أسرتي آل ثقفان وآل ضبعان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المواطن يثبت دائما تلاحمه مع القيادة من خلال تعزيز اللحمة الوطنية التي هي السد المنيع في وجه كل الحاقدين والمتربصين بأمن واستقرار المملكة .

جاء ذلك خلال تقديم سموه اليوم التعازي والمواساة في وفاة كل من شيخ شمل قبائل بني بشر وجنب بن سعد قحطان ” سابقا” الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان ، بمنزله بقرية العسران بسراة عبيدة، وكذلك شيخ قبائل آل محمد ببللحمرالشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن ضبعان ، بمنزل أسرته بمدينة أبها .

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما الصبر والسلوان .

وقد عبر ذوو الفقيدين عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على مواساته لهم ، والتي كان لها أثر في تخفيف مصابهم، مثمنين وقوف القيادة في هذه البلاد مع مواطنيها في كل أمورهم.

حضر العزاء وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش وعدد من المسؤولين .