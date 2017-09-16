أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد مهنا البيز

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد المقدم الطيار ركن مهنا بن سعد البيز ، الذي استشهد إثر سقوط طائرته في منطقة أبين باليمن، بسبب عطل فني بالطائرة أثناء تأديتها إحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير منطقة الرياض لمقر عزاء الشهيد بالرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن عزاءه في فقيد الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوي الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .