لأول مرة..العوائل تدخل استاد الملك فهد في اليوم الوطني

يقام احتفالية اليوم الوطني يوم 23-24 سبتمبر لأول مرة في السعودية بحضور العوائل في استاد الملك فهد بالرياض.

وأعلنت هيئة الترفيه بالتنسيق مع هيئة الرياضة عن الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 -24 سبتمبر باستاد الملك فهد بالرياض، كما أعلنت أيضا عن السماح للعوائل بالحضور.

وستقدم خلال الاحتفالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن الاحتفالات اليوم الوطني، كما ستقام بعد صلاة العشاء وسيكون الدخول لها مجانياً.

وكانت هيئة الترفيه قد راسلت هيئة الرياض عبر تويتر، وأشارت إلى أنها ستحتفل بالفعالية في استاد الملك فهد، وسألت عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.

وردت هيئة الرياضة مرحبة بقولها: “الله يحييهم، درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب لنحتفل كلنا بيوم الوطن”.