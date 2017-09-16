(٣٣ )ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يعودون إلى مقاعد الدراسة في (٤٧٨) مدرسة للبنين و البنات

يعود صباح غد الأحد ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٨هـ ، أكثر من ٣٣ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث للعودة إلى مدارسهم مع بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، بدوره رحب مدير التعليم في محافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ،بعودة الطلاب والطالبات ، و متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة ، مشيراً إلى جاهزية (٤٧٨) مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية لاستقبال كافة الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة و مكتبي التعليم في أضم و ربوع العين .

و وجه ” البركاتي ” كافة قادة و قائدات المدارس إلى الحرص على استقبال الطلاب والطالبات في طابور الصباح وتنظيمهم حسب فصولهم والترحيب بهم عبر الإذاعة الصباحية ، وتوزيعهم على الفصول ، وتوزيع رواد ورائدات الفصول ، والتقاء رائد و رائدة الفصل بطلابه والترحيب بهم والتعرف عليهم ومناقشة أهم متطلبات وأهداف المرحلة التي يدرس بها الطالب أو الطالبة ، وحثهم على الاخلاص في طلب العلم ، و الانضباط و الحرص على التمسك بالقيم و الأخلاق الإسلامية ، ثم القيام بتوزيع الكتب على الطلاب والطالبات بكشوف يوقعون عليها بالاستلام ، وإقامة لقاء عام مع قائد أو قائدة المدرسة والوكلاء والمرشدين ورائد النشاط بحضور جميع منسوبي المدرسة بحيث يتخلله ، برنامج معايدة ولقاء تربوي يتضمن الترحيب بالطلاب والمعلمين والتعريف بالنظم والتعليمات ورؤية المدرسة وأهدافها وانجازاتها السابقة والتطلعات المستقبلية والحديث عن اليوم الوطني وما تقوم به الدولة أيدها الله من جهود في خدمة المواطن والمقيم وخدمة حجاج بيت الله الحرام وما يقوم به جنودنا البواسل من دفاع عن أرض الوطن وحماية المواطنين و المقيمين و المقدسات و مكتسبات الوطن

كما أكد ( البركاتي ) على ضرورة التعامل مع العجز الطارئ إن وجد وفق التعميمات المبلغة ، والتواصل السريع مع الأقسام المختصة عبر بوابة المستفيد :

http://lithedu.gov.sa/

عند وجود أي نقص يتعلق بالمقررات أو المعلمين أو التجهيزات المدرسية ..

وأهاب( البركاتي ) بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ،

والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي ، وبرنامج اليوم الوطني (٨٧) ، حسب التوجيهات المعممة بهذا الخصوص ، و إدخال الاحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج نور خلال الأسبوع الأول للدراسة ، و التواصل مع مسئولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم .

وبين ( البركاتي ) إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل ١٧٠٠ طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي بقطاعي البنين و البنات ، وفق إحصائيات برنامج نور حتى الآن .

كما تم الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية على كافة المدارس بمختلف المراحل الدراسية منذ وقت مبكر , وتجهيز المباني التعليمية الجديدة بكافة المستلزمات التعليمية ، و نقل الأثاث اللازم إليها و تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب و الطالبات .

و أشاد ( البركاتي ) بجهود قادة و قائدات المدارس في تهيئة مدارسهم لاستقبال الطلاب و الطالبات ، حرصا منهم على خلق بيئة مدرسية و تربوية مناسبة وجاذبة ومحفزة على التميز و الإبداع .

وأكد ( البركاتي ) بأن لجنة الاستعداد المركزية بالإدارة تتابع عن كثب مع لجان الاستعداد في المدارس خطة الانطلاقة أولاً بأول ، مشيراً إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها قيادات الإدارة و مكاتب التعليم و أعضاء لجنة الاستعداد ، بالإضافة إلى أكثر من ٢٠٠ مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية سيقومون بتفقد مدارس ( البنين والبنات) ، ومتابعة انتظام الدراسة ، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، على مدار الأسبوع الأول من الدراسة كاملا و رفع تقارير إشرافية بذلك .