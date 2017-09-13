الاتفاق يعاود تدريباته بمناورة بين الفريق الأول والأولمبي

عاود الاتفاق اليوم الأحد تحضيراته بعد الراحة التي منحها مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش للاعبين ليوم واحد بعد خسارتهم الأخيرة من القادسية.

وقسم يسيتش اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدت العناصر التي شاركت أمام القادسية تدريباً استشفائياً تنوع ما بين السباحة في الجاكوزي وتدريبات كرة الطائرة، في الوقت الذي لعب فيه بقية اللاعبين مناورة مع الفريق الأولمبي حيث انتهت بنتيجة 5-3 لمصلحة الفريق الأول.

وأحرز أهداف الفريق الأول حسن الحبيب “هدفين”، بالإضافة لهدف لكل من احمد الحبيب، وفواز الطريس، وعبدالعزيز واصلي، بينما أحرز أهداف الفريق الأولمبي فيصل ابو بكر، وعبدالناصر القرني، وخليفه مسرحي.