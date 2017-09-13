تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة

أرسل عددٌ من الأفراد والجهات رسائل إيجابية للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم غداً لمقاعد الدراسة تحت وسم #جاهز منهم أكاديميين ونجوم الفن والرياضة ، مضمّنين تغريداتهم كلمة “جاهز”، دلالةً على استيفاء الأمور نصابها، لاسيما بعد مرور إجازة طويلةٍ من المفترض أن يكون الجميع قد استمتع بها، لتأتي مرحلةٌ أخرى عنوانها الجد والاجتهاد.

– وزارة الداخلية

‏أبناءنا الطلاب والطالبات ، سلامتكم في قمة أهداف رجال الأمن الذين إستعدوا لتسهيل وتيسير وصولكم لمدارسكم بآمان ، فليكن كل منكم ⁧#جاهز⁩ لمهامه

– د /عبدالله السبيعي

‏تحية تقدير وإمتنان لكل معلم ومعلمة ، ولكل من يُسهم في تطوير التربية والتعليم ، الأمانة عظيمة وأنتم أهل لها.



“‏أخي الطالب أختي الطالبة:‏الأسبوع القادم تبدأ الدراسة كن أنت الأول دائماً، واستمتع بالنجاح الذي ستحققه بإذن الله”. – ماجد عبدالله“‏أخي الطالب أختي الطالبة:‏الأسبوع القادم تبدأ الدراسة كن أنت الأول دائماً، واستمتع بالنجاح الذي ستحققه بإذن الله”. – نواف التمياط

“‏دورنا كأولياء أمور مهم مع أبناءنا وبناتنا، خاصة في التهيئة النفسية للعودة بروح متجددة للمدرسة بعد إجازة طويلة، وهذا ما فعلته مع أبنائي”. – فايز المالكي

“‏أخي الطالب: توقع من كان جالس مكانك في الصف، أعطيك احتمالات هو الآن وزير أو طيار أو رئيس شركة أو طبيب أو ضابط كبير، ‏بلدك تنتظرك خلك جاهز‬⁩”. – فهد المساعد

“‏رسالة لكل طالب وطالبة: ‏من هنا من طاولتك الصغيرة بداية تحقيق أحلامك، فقط ابدأ مشوارك بحماس، ‏المستقبل بانتظارك ونحن كذلك، خلك جاهز‬⁩”.

مدرسة عبدالله بن عمرو

‏عوداًحميداًطلابناالأعزاء

انتظامك من أول يوم دليل على الإهتمام والتميزونحن بخدمتك عزيزي الطالب

_ تعليم جدة

‏نرحب بالمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس والإداريين والإداريات والمشرفين والمشرفات متمنين لهم عوداً حميداً