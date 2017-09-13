 تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة

تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة
المناطق _ الرياض
أرسل عددٌ من الأفراد والجهات رسائل إيجابية للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم غداً لمقاعد الدراسة تحت  وسم  #جاهز   منهم أكاديميين ونجوم  الفن  والرياضة ، مضمّنين تغريداتهم كلمة “جاهز”، دلالةً على استيفاء الأمور نصابها، لاسيما بعد مرور إجازة طويلةٍ من المفترض أن يكون الجميع قد استمتع بها، لتأتي مرحلةٌ أخرى عنوانها الجد والاجتهاد.
– وزارة  الداخلية
‏أبناءنا الطلاب والطالبات ، سلامتكم في قمة أهداف رجال الأمن الذين إستعدوا لتسهيل وتيسير وصولكم لمدارسكم بآمان ، فليكن كل منكم ⁧#جاهز⁩ لمهامه
– د /عبدالله  السبيعي

‏تحية تقدير وإمتنان لكل معلم ومعلمة ، ولكل من يُسهم في تطوير التربية والتعليم ، الأمانة عظيمة وأنتم أهل لها.

– ماجد عبدالله
“‏أخي الطالب أختي الطالبة:‏الأسبوع القادم تبدأ الدراسة كن أنت الأول دائماً، واستمتع بالنجاح الذي ستحققه بإذن الله”.

– نواف التمياط
“‏دورنا كأولياء أمور مهم مع أبناءنا وبناتنا، خاصة في التهيئة النفسية للعودة بروح متجددة للمدرسة بعد إجازة طويلة، وهذا ما فعلته مع أبنائي”.

– فايز المالكي
“‏أخي الطالب: توقع من كان جالس مكانك في الصف، أعطيك احتمالات هو الآن وزير أو طيار أو رئيس شركة أو طبيب أو ضابط كبير، ‏بلدك تنتظرك خلك جاهز‬⁩”.

– فهد المساعد
“‏رسالة لكل طالب وطالبة: ‏من هنا من طاولتك الصغيرة بداية تحقيق أحلامك، فقط ابدأ مشوارك بحماس، ‏المستقبل بانتظارك ونحن كذلك، خلك جاهز‬⁩”.
مدرسة  عبدالله بن عمرو

‏عوداًحميداًطلابناالأعزاء
انتظامك من أول يوم دليل على الإهتمام والتميزونحن بخدمتك عزيزي الطالب

_ تعليم  جدة
‏نرحب بالمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس والإداريين والإداريات والمشرفين والمشرفات متمنين لهم عوداً حميداً

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