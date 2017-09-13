تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة

أرسل عددٌ من الأفراد والجهات رسائل إيجابية للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم غداً لمقاعد الدراسة تحت وسم #جاهز منهم أكاديميين ونجوم الفن والرياضة ، مضمّنين تغريداتهم كلمة “جاهز”، دلالةً على استيفاء الأمور نصابها، لاسيما بعد مرور إجازة طويلةٍ من المفترض أن يكون الجميع قد استمتع بها، لتأتي مرحلةٌ أخرى عنوانها الجد والاجتهاد.
– وزارة الداخلية
– وزارة الداخلية
أبناءنا الطلاب والطالبات ، سلامتكم في قمة أهداف رجال الأمن الذين إستعدوا لتسهيل وتيسير وصولكم لمدارسكم بآمان ، فليكن كل منكم #جاهز لمهامه
– د /عبدالله السبيعي
تحية تقدير وإمتنان لكل معلم ومعلمة ، ولكل من يُسهم في تطوير التربية والتعليم ، الأمانة عظيمة وأنتم أهل لها.
– ماجد عبدالله
“أخي الطالب أختي الطالبة:الأسبوع القادم تبدأ الدراسة كن أنت الأول دائماً، واستمتع بالنجاح الذي ستحققه بإذن الله”.
– نواف التمياط
– فايز المالكي
– فهد المساعد
“أخي الطالب أختي الطالبة:الأسبوع القادم تبدأ الدراسة كن أنت الأول دائماً، واستمتع بالنجاح الذي ستحققه بإذن الله”.
– نواف التمياط
“دورنا كأولياء أمور مهم مع أبناءنا وبناتنا، خاصة في التهيئة النفسية للعودة بروح متجددة للمدرسة بعد إجازة طويلة، وهذا ما فعلته مع أبنائي”.
– فايز المالكي
“أخي الطالب: توقع من كان جالس مكانك في الصف، أعطيك احتمالات هو الآن وزير أو طيار أو رئيس شركة أو طبيب أو ضابط كبير، بلدك تنتظرك خلك جاهز”.
– فهد المساعد
“رسالة لكل طالب وطالبة: من هنا من طاولتك الصغيرة بداية تحقيق أحلامك، فقط ابدأ مشوارك بحماس، المستقبل بانتظارك ونحن كذلك، خلك جاهز”.
مدرسة عبدالله بن عمرو
عوداًحميداًطلابناالأعزاء
انتظامك من أول يوم دليل على الإهتمام والتميزونحن بخدمتك عزيزي الطالب
انتظامك من أول يوم دليل على الإهتمام والتميزونحن بخدمتك عزيزي الطالب
_ تعليم جدة
نرحب بالمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس والإداريين والإداريات والمشرفين والمشرفات متمنين لهم عوداً حميداً
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