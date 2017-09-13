دوري جميل : الهلال يجتاز عقبة أحد بهدف درويش

حقق فريق الهلال فوزاً صعباً بهدف دون رد على ضيفه أحد في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين بملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وسجل اللاعب فيصل درويش هدف فريق الهلال واللقاء الوحيد “ق 61” بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق الهلال انتصاره الثالث على التوالي في دوري جميل للمحترفين ليصل لتسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر الباطن، بينما توقف رصيد أحد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

قاد اللقاء تحكيمياً سلطان الحربي ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 4469 متفرج .