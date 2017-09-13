التعليم تؤكد أهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي وتسليمه نهاية كل فصل دراسي في تعميم لجميع إداراتها

أصدر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة يقضي بأهمية المحافظة على الكتاب المدرسي، وتوعية الطلاب بضرورة الحفاظ عليه وعدم امتهانه .

ونص تعميم العاصمي على التقيد بما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام بالتأكيد على استلام الكتب المدرسية من الطلاب نهاية كل فصل دراسي .

وأشار التعميم إلى أن ذلك يأتي رغبة في تعزيز قيم المحافظة على الممتلكات العامة التي وفرتها الدولة – رعاها الله –لأبنائها وبناتها، وتوقيرًا للعلم، وتقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات وأحاديث نبوية شريفة، وضرورة حث الطلاب والطالبات على صونها من الإتلاف والامتهان .