 خالد بن سلمان ينعى رفيقه بالقوات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خالد بن سلمان ينعى رفيقه بالقوات الجوية

خالد بن سلمان ينعى رفيقه بالقوات الجوية
المناطق _ الرياض

نعى سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الشهيد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز، الذي سقطت طائرته بعد عطل فني في منطقة أبين باليمن.

وقال خالد بن سلمان، في رسالة عبر حساب السفارة على تويتر، السبت (16 سبتمبر 2017)، “البيز تشرفت بالعمل معه في القوات الجوية، كان مطيعًا لربه مدافعًا عن وطنه رحمه الله، جزى الله أمًا أنجبته وأبًا رباه كل خير”.

وأضاف في رسالة وجهها لأبناء البيز: “سعد وسلطان أبناء مهنا، استشهد والدكما في ميدان الشرف، تذكرا أنكما أبناء سلمان وولي عهده، لن ننسى والدكما وشهداءنا الأبطال كافة”.

وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الخميس الماضي استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا البيز، بعد أن سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهمات.

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