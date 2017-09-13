“فنون حائل” تدعو التشكيليين والفتواغرافيين للمشاركة بمعرض اليوم الوطني

دعت جمعية الثقافة والفنون في حائل تشكيليي وفوتوغرافي حائل للمشاركة في معرض اليوم الوطني المقام في منتزة المغواة وفي المركز الثقافي عند الرابعة مساءً في اليوم الوطني الذي يوافق يوم الخميس 29 – 12 – 1438هـ.

ونوهت “ثقافة وفنون حائل” أن شروط المشاركة للفوتوغرافيين هي: إرسال الصورة بدقة عالية – عدم كتابة الاسم أو التوقيع على الصورة وللجمعية حق طباعتها مع الاسم – ترسل بيانات المصور الاسم ورقم الجوال على إيميل ثقافة وفنون حائل funoonhail@gmil.com ، وتشير الجمعية بأن على المشاركين من التشكيليين تسليم أعمالهم المشاركة بمقر الجمعية خلال الأيام القليلة القادمة مع إرفاق البيانات الاسم ورقم الجوال.