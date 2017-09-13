جمهور الشباب السعودي يقيل سامي الجابر

قررت إدارة نادي الشباب إلغاء عقد سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم على أن يتولى الإنجليزي مايك نويل تدريب الفريق لحين الاتفاق مع مدرب آخر.

وقدمت إدارة النادي شكرها للجابر على عمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له النجاح في وجهته المقبلة.

وكان الجابر قد تسلم مهمة تدريب الشباب لمدة ثلاثة مواسم انقضى منها موسم واحد ولازال في موسمه الثاني.

وقد طالب جماهير الشباب عبر موقع التواصل الإجتماعي الأشهر في السعودية “تويتر”بإقالة سامي الجابر، وفور إقالته نشط وسم #جمهور_الشباب_يقيل_سامي الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية

وكان من أبرز تلك التغريدات ماكتبه عبدالله العسكر‏ @AlaskarAbdullh #جمهور_الشباب_يقيل_سامي من آقاله هو فشله في إثبات نفسه كمدرب

وكتب حساب صحيفة المدرج الشبابي‏ @almdrjalshababy بأمر من جمهور #الشباب .. إدارة تقيل المدير الفني سامي الجابر ، وتتمنى له التوفيق “بالتدرب” مع نادي آخر ..#جمهور_الشباب_يقيل_سامي

وقال علي المالكي‏ @Xc99Xc هذا نادينا ولن نسمح لمتدرب وضيع يعبث بالكيان جمهور الليث امر..المتدرب سامي الى مزبلة التاريخ تمت المهمه بنجاح جمهور_الشباب_يقيل_سامي

وأضاف #FAISAL‏ @Creze2012 #جمهور_الشباب_يقيل_سامي شكراً للجمهور الذي همه فقط مصلحة الشباب و الشكر موصول للمسؤولين عن النادي أن تأتي متأخراً خيراً من أن لاتأتي أبداً.