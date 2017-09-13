الجوف.. العثور على جثة متحللة بمنطقة القطب الصحراوية في دومة الجندل

اكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت ورد بلاغ لشرطة محافظة دومة الجندل، بالعثور على جثة لشخص متوفى بمنطقة صحراوية بالحماد تسمى القطب، تبعد مسافة خمسون كيلومترا شمال قرية أبو عجرم.

وأضاف، انتقل المتخصصون والطبيب الشرعي وعضو دائرة النيابة العامة للموقع، وتبين أنها جثة غير واضحة المعالم لشخص مجهول بسبب التحلل الرمي وذلك لمضي وقت طويل على الوفاة.

وكشف النومس، أنه من المحتمل أن تكون الجثة لأحد الرعاة، حيث لم يعثر بها على آثار عنف أو مقاومة أو ما يشير إلى وجود شبهه جنائية، وأدخل الجثمان لثلاجة مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.