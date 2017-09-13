دراسة: الشفاء من السكري ممكن بحمية غذائية

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن الشفاء من داء السكري من النوع الثاني ممكن عبر اتباع حمية غذائية.

وقال الباحث روي تيلوزر، من جامعة نيوكاسل، والذي قضى أربعة عقود في متابعة مرضى السكري، إن الدهون الزائدة في الجسم تؤثر على عمل الخلايا التي تنتج الإنسولين في البنكرياس، وبالتالي الإصابة بمرض السكري.

وقال الباحث الذي قاد الدراسة إن تقليل كميات الطعام وممارسة التمارين الرياضية يساعد البنكرياس على إنتاج الإنسولين بشكل طبيعي مرة أخرى، وبالتالي الشفاء من المرض.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض لمدة لا تزيد عن 10 سنوات يمكنهم الشفاء من السكري من هذا النوع.

ولتحقيق هذه النتائج المرجوة، نصحت الدراسة بتقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها المريض إلى 600 سعرة فقط يوميا، لمدة ثمانية أسابيع، وهو ما يؤدي إلى خفض الوزن بمقدر 15 كيلوغراما في المتوسط.

ويوجد حوالي 380 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض السكري.