 تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة برشلونة يحلق في صدارة الليغا رغم نفي موسكو.. البنتاجون يؤكد القصف الروسي على “سوريا الديمقراطية” وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء دراسة: الشفاء من السكري ممكن بحمية غذائية الجوف.. العثور على جثة متحللة بمنطقة القطب الصحراوية في دومة الجندل جمهور الشباب السعودي يقيل سامي الجابر “فنون حائل” تدعو التشكيليين والفتواغرافيين للمشاركة بمعرض اليوم الوطني خالد بن سلمان ينعى رفيقه بالقوات الجوية التعليم تؤكد أهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي وتسليمه نهاية كل فصل دراسي في تعميم لجميع إداراتها دوري جميل : الهلال يجتاز عقبة أحد بهدف درويش تحت وسم #جاهز رسائل إيجابية من جهات ومشاهير للطلاب والطالبات بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة

تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة

تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب في كرة القدم، واستقطاب الموهوبين ذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.

وأوضحت هيئة الرياضة، في بيان لها، أن اللجنة التي سترتبط بمكتب رئيس الهيئة تضم كلًا من: محيسن الجمعان- فؤاد أنور- حمزة إدريس- نواف التمياط- محمد شلية.

وسيلتقي الأعضاء يوم الثلاثاء برئيس الهيئة بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، على أن تباشر اللجنة مهامها في اليوم نفسه وحتى يوم الجمعة القادم، حيث سيتم استقبال كافة المواهب من مختلف المناطق والمحافظات من مواليد السعودية المقيمين الذين لا يحملون الجنسية السعودية إذ سيتم إستقبالهم خلال هذه الأيام من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.

وستكون الفرصة متاحة لمواليد السعودية المقيمين من ذوي المواهب الكروية في المرحلة العمرية من 18-28 عام، وسيخضع المتقدمون لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية والإمكانيات الجسمانية والقدرات الكروية، على أن يحضر المتقدمون أوراقهم الثبوتية والزي الرياضي المناسب للخضوع للاختبارات المقررة.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مواليد السعودية، بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وتعدد الخيارات بما يفيد مستقبل الكرة السعودية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>