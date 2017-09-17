تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب في كرة القدم، واستقطاب الموهوبين ذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.

وأوضحت هيئة الرياضة، في بيان لها، أن اللجنة التي سترتبط بمكتب رئيس الهيئة تضم كلًا من: محيسن الجمعان- فؤاد أنور- حمزة إدريس- نواف التمياط- محمد شلية.

وسيلتقي الأعضاء يوم الثلاثاء برئيس الهيئة بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، على أن تباشر اللجنة مهامها في اليوم نفسه وحتى يوم الجمعة القادم، حيث سيتم استقبال كافة المواهب من مختلف المناطق والمحافظات من مواليد السعودية المقيمين الذين لا يحملون الجنسية السعودية إذ سيتم إستقبالهم خلال هذه الأيام من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة.

وستكون الفرصة متاحة لمواليد السعودية المقيمين من ذوي المواهب الكروية في المرحلة العمرية من 18-28 عام، وسيخضع المتقدمون لاختبارات فنية ومعايير دقيقة تشمل الجوانب المهارية والإمكانيات الجسمانية والقدرات الكروية، على أن يحضر المتقدمون أوراقهم الثبوتية والزي الرياضي المناسب للخضوع للاختبارات المقررة.

وتأتي هذه الخطوة كواحدة من الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مواليد السعودية، بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وتعدد الخيارات بما يفيد مستقبل الكرة السعودية.