 مازدا تودع سيارات الوقود.. وتتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مازدا تودع سيارات الوقود.. وتتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية

مازدا تودع سيارات الوقود.. وتتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن شركة مازدا موتور تخطط للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية ومن بينها السيارات الهجين بحلول أوائل 2030 مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالميا.

وأوردت وكالة كيودو للأنباء أن الشركة اليابانية تخطط لاستخدام محركات كهربائية في جميع السيارات من إنتاجها بحلول ذلك الوقت من دون ذكر مصادر في حين امتنعت متحدثة باسم مازدا عن التعليق على التقرير. حسب رويترز.

وفي الوقت الراهن، لا يشمل إنتاج مازدا سيارات تعتمد بشكل كلي على البطاريات وإن كانت تبيع طرازا هجينا ينتمي إلى مازدا-3.

وكانت الشركة قالت إنها ستطرح تكنولوجيا محركات تشمل سيارات إلكترونية اعتبارا من عام 2019.

ولكي تلحق بركاب شركات السيارات الأكبر الأخرى، ومن بينها نيسان موتور التي تسوق بالفعل سيارات كهربائية، دخلت مازدا في شراكة مع تويوتا موتور لتطوير التكنولوجيا.

في الوقت ذاته، طورت الشركة محركا فائق الكفاءة يعمل بوقود البنزين يمكن استخدامه في السيارات الهجين وتخطط لتزويد السيارات التي تنتجها به اعتبارا من 2019.

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