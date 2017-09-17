رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ العزل في محافظة تعز لن تسقط بالتقادم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات وسقط فيها 14 مدنيا بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال تعتبر من جرائم الحرب وستتم محاسبة مرتكبيها مهما بلغت غطرستهم وطغيانهم وانتهاكاتهم.

وأضاف أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي تجتمع في جنيف مطالبة بإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وتشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي والإنساني والتحقيق مع مرتكبيها، لافتاً إلى أن إرتكاب الميليشيات لهذه الجريمة بالتزامن مع إنعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان يعتبر تحدي واضح وصريح من قبل هذه الميليشيا للمجتمع الدولي.