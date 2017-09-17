 رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إخراج قطارات عن مساراتها .. سلاح الإرهاب الجديد حول العالم شاهد.. لحظة وصول قواتنا الجوية وتحليق طائراتها في سماء مصر “حقوق الإنسان” السعودية تكذّب ادعاءات نظيرتها “القطرية” جملة وتفصيلا هل تعلم أن المملكة الأقل سعرا للإنترنت في العالم ؟! رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم مازدا تودع سيارات الوقود.. وتتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية العراق.. قتلى بهجوم انتحاري في المقدادية شمالي ديالى تحذير .. 10 آلاف ريال والتشهير عقوبة المواطنين وأصحاب العمل في هذه الحالة ألمانيا تهدد تركيا: لن يكون أمامنا سوى هذا الخيار تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة برشلونة يحلق في صدارة الليغا رغم نفي موسكو.. البنتاجون يؤكد القصف الروسي على “سوريا الديمقراطية”

رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم

رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم
المناطق - وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ العزل في محافظة تعز لن تسقط بالتقادم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات وسقط فيها 14 مدنيا بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال تعتبر من جرائم الحرب وستتم محاسبة مرتكبيها مهما بلغت غطرستهم وطغيانهم وانتهاكاتهم.

وأضاف أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي تجتمع في جنيف مطالبة بإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وتشكل انتهاكا خطيرا وجسيما للقانون الدولي والإنساني والتحقيق مع مرتكبيها، لافتاً إلى أن إرتكاب الميليشيات لهذه الجريمة بالتزامن مع إنعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان يعتبر تحدي واضح وصريح من قبل هذه الميليشيا للمجتمع الدولي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>