هل تعلم أن المملكة الأقل سعرا للإنترنت في العالم ؟!

كشف تقرير حديث أن السعودية سجلت الأقل سعرا للإنترنت على مستوى العالم، حيث جاءت هولندا في مقدمة دول العالم في سعر الإنترنت بما يزيد على 39 ريالا للجيجا، كما أن الأسعار في سنغافورة تصل إلى 37 ريالا، أما كندا فيبلغ 31,5 ريال، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 21,3 ريال.

ووفقا لتقرير دلتا بارتنرز اناليسيس (Delta Partners analysis) فإن الأسعار في سنغافورة للجيجا تصل إلى 37 ريالا، أما كندا فيبلغ 31,5 ريال، وفي الولايات المتحدة الامريكية 21,3 ريال.

وقال الدكتور عبدالرحمن مازي العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات وفقا لـ”العربية”، إن بعض الشركات تبالغ في تقديم العروض وتصل إلى بيع 300 جيجا بسعر 300 ريال، موضحا أن تكلفة الجيجا في المملكة أكثر من ستة ريالات، ويبلغ معدل الجيجا في العالم 18 ريالا.

وأضاف مازي أن معدل ستة ريالات في المملكة يمثل خسارة، وفي الوقت نفسه الجيجا رغم ارتفاع تكلفتها تباع بريال واحد في العروض. ودعا مازي إلى ضرورة تعديل أسعار البيانات للجمهور، ووضع الأنظمة والقوانين التي تحمي من الاستخدام غير المسؤول، مع وضع أنظمة للنطاق المفتوح، وأضاف أن المملكة تمثل من 6-7 أضعاف الاستهلاك العالمي للإنترنت وهذا معدل استخدام كبير.

وقدرت تقارير حديثة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط قفز إلى 128 مليوناً عام 2016، بزيادة 21.4 مليون على 2015 أي نحو 17%. وبلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة 63 مليوناً عام 2016 بزيادة 21.4 مليون على 2015.

وأضافت التقارير أن هذا الاستخدام المتزايد يجعل سوق الإنترنت من أكثر الأسواق نمواً ويتطلب استثمارات ضخمة لمواكبة هذه الزيادات.