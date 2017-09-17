 “حقوق الإنسان” السعودية تكذّب ادعاءات نظيرتها “القطرية” جملة وتفصيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“حقوق الإنسان” السعودية تكذّب ادعاءات نظيرتها “القطرية” جملة وتفصيلا هل تعلم أن المملكة الأقل سعرا للإنترنت في العالم ؟! رئيس الوزراء اليمني يتوعد بملاحقة الانقلابيين: جرائمكم لن تسقط بالتقادم مازدا تودع سيارات الوقود.. وتتحول بالكامل إلى إنتاج سيارات كهربائية العراق.. قتلى بهجوم انتحاري في المقدادية شمالي ديالى تحذير .. 10 آلاف ريال والتشهير عقوبة المواطنين وأصحاب العمل في هذه الحالة ألمانيا تهدد تركيا: لن يكون أمامنا سوى هذا الخيار تشكيل لجنة لاستكشاف مواهب كرة القدم بربوع المملكة برشلونة يحلق في صدارة الليغا رغم نفي موسكو.. البنتاجون يؤكد القصف الروسي على “سوريا الديمقراطية” وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء دراسة: الشفاء من السكري ممكن بحمية غذائية

“حقوق الإنسان” السعودية تكذّب ادعاءات نظيرتها “القطرية” جملة وتفصيلا

المناطق - واس

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر من ادعاءات حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة، وإذ تنفيها الجمعية جملة وتفصيلا ترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن, إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها.

والجمعية إذ تؤكد أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم فإنها تأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات السارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>