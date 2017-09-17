شاهد.. لحظة وصول قواتنا الجوية وتحليق طائراتها في سماء مصر

وصلت جميع مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، بأطقمها الجوية والفنية، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مناورات (فيصل 11 – 2017).

وأوضح المقدم طيار ركن عبدالرحمن الشهري، قائد مجموعة القوات الجوية في تمرين فيصل 11، أنه تم وصول جميع المقاتلات بكامل أطقمها الفنية والمساندة، مؤكداً استعداد الجميع لأداء وتنفيذ التمرين كما خطط له.

ويهدف التمرين العسكري السعودي المصري، إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية، وسلاح الجو المصري، لصقل وتأهل الأطقم الجوية من طيارين وفنيين لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية.