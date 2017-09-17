 فيزيائية سويدية تحدث انقلابًا في أساليب منع الحمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فيزيائية سويدية تحدث انقلابًا في أساليب منع الحمل

فيزيائية سويدية تحدث انقلابًا في أساليب منع الحمل
المناطق _ الرياض

أجازت بلدان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي أول تطبيق محمول لمنع الحمل في اختراق وُصف بأنه يمكن أن يُنبئ بنهاية طرق منع الحمل الشائعة حاليًا.

وقالت مخترعة التطبيق الفيزيائية النووية السويدية الينا بيرغلوند شيرفيتسل إن الفكرة بدأت كهواية بعد أن تعبت من موانع الحمل الهرمونية، لكنها ليست مستعدة لإنجاب طفل ، وفقاً لموقع إيلاف نقلا عن موقع “بي بي سي” .

وأضافت أن الوقت توفر لبناء المشروع حين كانت تعمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية التي أوقفت تجاربها لمدة سنتين بعد اكتشاف الجسيم هيغز.

وباستخدام رياضيات معقدة وتحليل البيانات بدأت شيرفيتسل تطوير الغوريثم مضبوط بحيث يمكن أن يحدد بدقة موعد التبويض في العادة الشهرية، وأتاح هذا وضع جدول للأيام التي تحتاج فيها المرأة إلى مانع بدرجة من الموثوقية أعلى بكثير من طرق طبيعية مماثلة أخرى لمنع الحمل.

فعالية عالية

وفي ضوء هذه النتائج شرعت الينا مع زوجها الفيزيائي راول شيرفيتسل في تأسيس شركة باسم “ناتشورال سايكلس” هدفها تسويق التطبيق المصمم لمساعدة نساء في انحاء العالم على تخطيط الأسرة أو تحديد النسل.

واستدرجت الشركة الجديدة استثمارات بلغت 8 ملايين دولار وزاد حجم مبيعاتها حتى الآن على 6 ملايين دولار.

ويُعتبر التطبيق الآن على درجة من الفاعلية لا تقل عن حبوب منع الحمل بعد أوسع دراسات سريرية في منع الحمل شملت أكثر من 4000 امرأة. واكتشف الباحثون لأن نسبة الحمل بين النساء اللواتي استخدمن التطبيق بلغت 7 في المئة بالمقارنة مع 9 في المئة بين اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل وأقل من 1 في المئة بين اللواتي استخدمن اللولب.

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