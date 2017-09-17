 إنقاذ 1047 مهاجراً غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إنقاذ 1047 مهاجراً غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة

إنقاذ 1047 مهاجراً غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة
المناطق _ طرابلس

انقذت القوات البحرية الليبية 1047 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة شواطئ صبراتة غرب ليبيا.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، اليوم أن الدوريات الاعتيادية التابعة لنقطة مصفاة الزاوية (حرس السواحل) القطاع الغربي تمكنت من إنقاذ 1047 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، مبيناً أن عملية الضبط والإنقاذ كانت في ثلاثة مواقع مختلفة شمال صبراتة وقبالة منطقة الوادي وشمال تليل، حيث كانت 8 قوارب مطاطية تقل المهاجرين غير الشرعيين، ووصلت بهم إلى نقطة مصفاة الزاوية.

وأضاف قاسم أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في

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