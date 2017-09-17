 حماس⁩ تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات عامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حماس⁩ تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات عامة

حماس⁩ تعلن حل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات عامة
المناطق _ غزة

أصدرت حماس بيانا صباح اليوم الأحد أعلنت فيه ”حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً“.

وأعلنت حماس أيضا في بيانها ”الموافقة على إجراء الانتخابات العامة“. وقالت إنها ”على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة“.

وقالت الحركة إن هذه الخطوة جاءت ”استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية“.

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