 بيان بشأن ما نشر حول إلزام جامعة جازان طلبة التعليم الإلكتروني بسداد رسوم الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بيان بشأن ما نشر حول إلزام جامعة جازان طلبة التعليم الإلكتروني بسداد رسوم الدراسة

بيان بشأن ما نشر حول إلزام جامعة جازان طلبة التعليم الإلكتروني بسداد رسوم الدراسة
المناطق _ أمل بهكلي

لوحظ أن بعضاً من الصحف الإلكترونية قد نشرت بعض الأخبار عما أسمته شكاوي لطلبة التعليم الإلكتروني في الجامعة حيال إلزامهم بسداد رسوم الدراسة، وقد كانت الجامعة تأمل من محرري ورؤساء تحرير تلك الصحف إنصافها حيال ما قدمته لطلبتها من تسهيلات وخصومات فاقت توقعات المتشائمين قبل المتفائلين، خاصة وأن بعضاً من تلك الصحف كان شاهداً وناشراً لتلك التسهيلات والخصومات، وعليه توضح الجامعة التالي:

اولاً- إن الرسوم التي سددت أو تلك المطلوب سدادها هي حقوق مستحقة الدفع للشركات الموردة للتقنية الخاصة بالتعليم الإلكتروني ولأعضاء هيئة التدريس والموظفين والفنيين العاملين على البرنامج.

ثانياً- إن الجامعة استنفذت كل فرص التأجيل وإعادة جدولة المتأخرات لفئة من الطلبة اعتادت الوعد بالسداد بعد التأجيل ثم الشكوى مرة أخرى مطلع كل فصل دراسي وكأنها قد استمرأت ذلك الفعل.

ثالثاً- إن الغالبية من الطلبة المنتظمين في السداد تذمروا مراراً من إلزامهم بالسداد ودفع حقوق الشركات والعاملين على البرنامج فيما فئة أخرى لم تسدد وتنافسهم في جودة الخدمة ويرون أن ذلك ليس عدلاً.

رابعاً- نوهت الجامعة مطلع الفصل الماضي وأُبلغ كل طالب وطالبة بتعذر التسجيل للفصل الأول من العام الجامعي 1438/1439 إلا بسداد كافة الرسوم المتأخرة والحالية خاصة وأنه قد تم إعادة جدولتها أكثر من مرة.

خامساً- حرصاً على استمرار البرنامج وحفاظاً على حقوق الطلبة المنتظمين في السداد وحقوق الشركات والعاملين على البرنامج وتحقيقاً للعدالة بين الطلبة تؤكد الجامعة ما سبق إعلانه في العام الماضي بتعذر التسجيل للفصل الحالي إلا بسداد كافة الرسوم الحالية والسابق جدولتها.

 

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