هيئة الأمر بالمعروف تخصص أجهزة ذكية لتوعية الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

خصّصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ممثلة بفرع الرئاسة بمنطقة المدينة المنورة, عدداً من أجهزة التواصل في صالات القدوم والمغادرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, تحوي باقة من المواد التوعوية والإرشادية تم اختيارها بعناية فيما يهم المسلم من أمور دينه, تشمل مواداً صوتية ومرئية ومقروءة, يمكن نقلها لأجهزة الجوال الذكية عبر تقنية “البلوتوث” بطريقة سهلة وميسرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن البرامج التوعوية والإرشادية التي هيأتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لخدمة ضيوف الرحمن القادمين للمدينة المنورة والمغادرين منها, بالتعاون مع إدارة المطار, وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, وفي إطار الخدمات الشاملة التي توفرها المملكة لخدمة الحجاج والزائرين ورفع مستوى الوعي لدى المتلقين بشكل عام.