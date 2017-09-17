وزارة الصحة :التبليغ عن اي مدرسة تبيع هذين الصنفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة استغراب!

وجّهت وزارة الصحة دعوة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، طالبتهم فيها بضرورة التبليغ عن طريق مركز اتصالات الطوارئ في وزارة الصحة (937) في حال وجود أي مدرسة تعمد على بيع المشروبات الغازية أو الشيبس.

وفي تغريدات له عبر تويتر، دعا وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للتبليغ عن أي مدرسة تبيع المشروبات الغازية أو الشيبس؛ إذ قال: “‏#الصحة_المدرسية مع بداية العام الدراسي.. احرص على تبليغ #الصحة_٩٣٧ لو كانت مدرسة طفلك تبيع المشروبات الغازية أو الشيبس”.

وتضمنت الأغذية التي منعت وزارة التعليم بيعها في المقصف المدرسي الحلوى، الشوكولاته السادة، البطاطس “الشيبس”، المشروبات الغازية بأنواعها، مشروبات الطاقة، المشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، وغيرها.

وأدت تغريدة وكيل وزارة الصحة للصحة العامة لاستغراب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تحديد وزارة الصحة ومنعها صنفَيْن فقط، بينما توجد أصناف عدة في قائمة الممنوعات.