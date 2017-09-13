 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بـ المملكة تنفي ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية جملة وتفصيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بـ المملكة تنفي ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية جملة وتفصيلا

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بـ المملكة تنفي ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية جملة وتفصيلا
المناطق _ واس

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر من ادعاءات حول المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة، وإذ تنفيها الجمعية جملة وتفصيلا ترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق أن تثبتت من قيام الجهات المختصة بالمملكة بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن, إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها.
والجمعية إذ تؤكد أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية التي اتخذتها الجهات المختصة بالمملكة المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم فإنها تأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل دراستها ومعالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات السارية.

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