 بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل شاب يقتل والدته دهسا بالسيارة في الرياض.. وأشقاؤه یقتلونه في موقع الجریمة مشاريع مقترحة على طاولة مجلس منطقة القصيم مسكنات الصداع والألم أخطر مما تظن.. وهذا هو الدليل المهندس المجلي: أمانة وبلديات المنطقة تكثف جهودها لمناسبة اليوم الوطني تعليم نجران :”تطوير” تسعى لترسية أسطول ناقل للطالبات بعد انسحاب المؤسسة المتعهدة انطلاق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش بالباحة بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل” تواصل جامعة الملك خالد يقيم محاضرات وورشا بإدنبرا عدسات فريق ملتقى ألوان السعودية ترصد تاريخ وآثار منطقة نجران وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. نائب أمير عسير يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد مجلة أمريكية تنتقد تقرب أمير قطر ليهود أمريكا بجثة إسرائيلي قتلته حماس

بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل”

بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل”
المناطق _ جدة

رد الأمير خالد الفيصل على كل من تسائل عن إقلال سموه في كتابة الشعر.

وأوضح سموه في قصيدة سجلها بصوته أن الشعر الذي لا يتغنى به الناس ويحفظونه ويتناقلونه بينهم لا يعد شعراً، واعتبره سموه كلاماً خالياً من الإبداع، ووصف سموه وهو يعدد فنون الشعر بأنه “فن العقل” وأنه “ميزان” و “مقياس” يرفع مكانة الشاعر أو يهدمها.

وقال سموه في معرض قصيدته بأنه ينزّه الشعر عن هزل الكلام، معتبراً أن العبث بالقوافي وعدم إعطاء الشعر حقه “حرام”، في إشارة إلى أن الإسفاف في كتابة الشعر ظلمٌ للشعر وللقصيدة..

 

وإليكم القصيدة بصوت سموه..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>