بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل”

رد الأمير خالد الفيصل على كل من تسائل عن إقلال سموه في كتابة الشعر.

وأوضح سموه في قصيدة سجلها بصوته أن الشعر الذي لا يتغنى به الناس ويحفظونه ويتناقلونه بينهم لا يعد شعراً، واعتبره سموه كلاماً خالياً من الإبداع، ووصف سموه وهو يعدد فنون الشعر بأنه “فن العقل” وأنه “ميزان” و “مقياس” يرفع مكانة الشاعر أو يهدمها.

وقال سموه في معرض قصيدته بأنه ينزّه الشعر عن هزل الكلام، معتبراً أن العبث بالقوافي وعدم إعطاء الشعر حقه “حرام”، في إشارة إلى أن الإسفاف في كتابة الشعر ظلمٌ للشعر وللقصيدة..

وإليكم القصيدة بصوت سموه..