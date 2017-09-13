 انطلاق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش بالباحة

انطلاق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش بالباحة
المناطق _ الباحة
انطلق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش الابتدائية والمتوسطة
و استقبل قائد المدرسة  محمد عبدالله ال سفر الطلاب وقامت اللجنة بتزويد طلاب الصف الأول الابتدائي ببطاقة خاصة به ولقاء التلميذ وولي أمره بقائد المدرسة والمرشد الطلابي ومعلمي الصف الأول  ناصر الغامدي والمرشد الطلابي  عبدالعزيز الزهراني ووكيل المدرسة  محمد مقبل الزهراني و تم تعريف الطالب ببرنامج اليوم الذي يليه وتوزيع الحلوى وبعض العصائر وبعض الألعاب الترفيهية الأخرى وتعويد الطالب على حضور الطابور ومشاركته مع زملائه للطابور الصباحي

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