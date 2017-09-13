تعليم نجران :”تطوير” تسعى لترسية أسطول ناقل للطالبات بعد انسحاب المؤسسة المتعهدة

بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود حافلات لنقل الطالبات في بعض مدارس تعليم نجران مع بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام , أوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران عبدالله الشهري أن شركة “تطوير” للنقل التعليمي تسعى حاليا لترسية مخصص أسطول ناقل لعدد 17633 طالبة بالقطاع الداخلي في نجران على مؤسسة أخرى في أقرب وقت, وذلك نتيجة انسحاب المؤسسة المتعهدة بالنقل مؤخرا ورفضها لتجديد العقد,وأكد الشهري أن مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي وجه مساعده للشؤون المدرسية والجهات ذات العلاقة بتوزيع 66 حافلة من الحافلات المخصصة للطوارئ لتغطية جزء من الاحتياج للمدارس التي كانت تغطيها المؤسسة المتعهدة للنقل.