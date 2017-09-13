المهندس المجلي: أمانة وبلديات المنطقة تكثف جهودها لمناسبة اليوم الوطني



أكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بأن أمانة وبلديات المنطقة تكثف جهودها للمشاركة الفاعلة لمناسبة اليوم الوطني ، مشيراً بأن ذلك يأتي استشعارا لهذه الذكرى الغالية على الجميع وتفعيلاً للدور المجتمع للقطاع البلدي.

وحول مشاركة القطاع البلدي أشار م.المجلي بأنه تم تكثيف الجهود لتجهيز مواقع الاحتفالات بهذه المناسبة بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة بكافة أعمال البنية التحتية للمواقع تمهيداً لإقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه المناسبة بالشراكة مع عدداً من القطاعات الحكومية والاجتماعية ، بالإضافة إلى صبغ هوية المناسبة على الطرق الرئيسية والميادين والجسور عبر تركيب الأعلام الوطنية بالإضافة إلى أعمال الإنارة الجمالية الخضراء وتجهيز الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية لاستقبال الزوار.

وأشار م.المجلي بأن ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ونهضة تنموية ومنجزات ومكتسبات وطنية نسعى لأن ينعكس بالشكل المأمول عبر هذه المناسبة السنوية الغالية من خلال مشاركة القطاع البلدي التي تأتي ضمن حزمة من المشاركات والمبادرات من كافة القطاعات بتوجيهات ومتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وبدعم غير محدود من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.