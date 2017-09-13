 مشاريع مقترحة على طاولة مجلس منطقة القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مشاريع مقترحة على طاولة مجلس منطقة القصيم

مشاريع مقترحة على طاولة مجلس منطقة القصيم
المناطق _ بريدة

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للمجلس للعام المالي 1438/1439هـ يومي الثلاثاء والأربعاء 28 ـ 29 ذو الحجة 1438هـ  في قاعة الاجتماعات بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

ذكر ذلك أمين عام مجلس المنطقة الأستاذ عسم بن إبراهيم الرمضي ، الذي أوضح بأن المجلس سيناقش في الجلستين المشاريع المقترحة لبعض القطاعات الحكومية بالمنطقة وتقارير لجان المجلس والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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