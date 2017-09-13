 4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل شاب يقتل والدته دهسا بالسيارة في رماح مشاريع مقترحة على طاولة مجلس منطقة القصيم مسكنات الصداع والألم أخطر مما تظن.. وهذا هو الدليل المهندس المجلي: أمانة وبلديات المنطقة تكثف جهودها لمناسبة اليوم الوطني تعليم نجران :”تطوير” تسعى لترسية أسطول ناقل للطالبات بعد انسحاب المؤسسة المتعهدة انطلاق الاسبوع التمهيدي بمدرسة نعاش بالباحة بالفيديو: خالد الفيصل: قالوا لي أنت مقل في كتابة الشعر.. فقلت “الشعر فن العقل” تواصل جامعة الملك خالد يقيم محاضرات وورشا بإدنبرا عدسات فريق ملتقى ألوان السعودية ترصد تاريخ وآثار منطقة نجران وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. نائب أمير عسير يشهد انطلاق العام الدراسي الجديد مجلة أمريكية تنتقد تقرب أمير قطر ليهود أمريكا بجثة إسرائيلي قتلته حماس

4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل

4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل
المناطق - وكالات

هاجم 4 انتحاريين معسكرا للقوات الأميركية في منطقة مخمور جنوبي أربيل، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن مسؤول كردي محلي.

وأكد مصدر أمني كردي وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن 4 انتحاريين هاجموا ثكنة صغيرة للقوات الأميركية في قرية قرب بلدة مخمور، حيث قتلت القوات الأميركية اثنين منهم قبل الوصول للمعسكر.

وأشار المصدر إلى أن الانتحاريين الآخريين فجرا نفسيهما عند البوابة الرئيسة للمعسكر في ناحية قراج، بدون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الانتحاريين الأربعة تسللوا إلى المنطقة ليلا. وطوقت قوات البشمركة الكردية والقوات الأميركية منطقة الحادث.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>