4 انتحاريين يهاجمون معسكرا أمريكيا جنوبي أربيل

هاجم 4 انتحاريين معسكرا للقوات الأميركية في منطقة مخمور جنوبي أربيل، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن مسؤول كردي محلي.

وأكد مصدر أمني كردي وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن 4 انتحاريين هاجموا ثكنة صغيرة للقوات الأميركية في قرية قرب بلدة مخمور، حيث قتلت القوات الأميركية اثنين منهم قبل الوصول للمعسكر.

وأشار المصدر إلى أن الانتحاريين الآخريين فجرا نفسيهما عند البوابة الرئيسة للمعسكر في ناحية قراج، بدون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الانتحاريين الأربعة تسللوا إلى المنطقة ليلا. وطوقت قوات البشمركة الكردية والقوات الأميركية منطقة الحادث.