 الخلافات تدب بين تركيا وألمانيا .. أنقرة تستدعي سفير برلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الخلافات تدب بين تركيا وألمانيا .. أنقرة تستدعي سفير برلين

الخلافات تدب بين تركيا وألمانيا .. أنقرة تستدعي سفير برلين
أرشيفية لاحتجاجات الأكراد ضد ممارسات أردوغان
المناطق - وكالات

استدعت تركيا السفير الألماني لدى أنقرة للتعبير عن القلق عما قالت إنه تجمع للمسلحين الأكراد في كولونيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية “نندد بقيام منظمات إرهابية تمثل امتدادا لحزب العمال الكردستاني بتنظيم تجمع بمدينة كولونيا الألمانية والسماح بدعاية إرهابية. نقلنا رد فعلنا بصيغة قوية لسفير ألمانيا لدى أنقرة الذي استدعي إلى الوزارة”، على حد تعبير البيان.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، يشير البيان فيما يبدو إلى احتجاج نظم في الثالث من سبتمبر أيلول عندما تظاهر نحو 25 ألفا من مؤيدي الأكراد في كولونيا ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحمل بعضهم صور زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب منظمة إرهابية وهو محظور في ألمانيا.

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