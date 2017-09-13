دراسة: المخ بحاجة إلى 2.5 لتر ماء يوميا لتعزيز كفاءة التركيز والذاكرة

كشفت دراسة أصدرها مركز دراسات المخ فى فرنسا، أن الماء يساعد كل أعضاء الجسم فى أداء وظائفه على أكمل وجه؛ خاصة المخ الذى يحتاج إلى ما بين 1.5 إلى 2.5 لتر ماء يوميا، حتى تساعده على التركيز للحفاظ على كفاءة الذاكرة.

وأكدت الدراسة أن 98% من الفرنسيين يشربون مياه تم فلترتها عن طريق جهاز تنقية، فيما لا يستخدم 87% من الفرنسيين المياه المعبأة فى الزجاجات البلاستيكية، مفضلين تناول مياه الصنبور للتمتع بالمذاق الخالص الذى يفتقدونه فى المياه المعبأة فى الزجاجات البلاستيكية التى قد تحتوى على بعض الإضافات المعززة للنكهة.

وشددت الدراسة على ضرورة الحرص على تتناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل (الخيار، الطماطم، الكوسة)، ما يساعد على استقرار مستويات المياه في الجسم على تغذية خلايا المخ بصورة كاملة تمكنه من أداء وظائفه على أكمل وجه.