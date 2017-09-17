امير تبوك يتابع سير العملية الاكاديمية والتعليمية بالمنطقة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، صباح اليوم سير العملية الأكاديمية والتعليمية في الكليات الجامعية في جامعة تبوك وفروعها بمحافظات المنطقة كما تابع سموه عودة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في منطقة تبوك إلى مقاعد الدراسة في مستهل عامهم الدراسي الجديد، إذ اطمأن سموه على بداية العام الدراسي الجديد مؤكداً سموه على أهمية العمل التعليمي والتكامل ما بين الأسرة والمدرسة، في رعاية وتربية وتنمية الأبناء، منوها سموهً بما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته المتواصلة واهتمامه بشؤون التعليم في المنطقة، وحرص سموه المستمر على الارتقاء بالعمل التعليمي، ووقوف سموه الميداني في كل عام على افتتاح وتأسيس المشاريع التعليمية الجديدة في منطقة تبوك مشيراً إلى أن كافة الإدارات ومكاتب التعليم في المنطقة تواصل عملها الجاد وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة لكافة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم.