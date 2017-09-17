 أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم ويطمئن على انطلاقة العام الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم ويطمئن على انطلاقة العام الدراسي

أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم ويطمئن على انطلاقة العام الدراسي
المناطق - الباحة

استقبل  صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتب سموه الكريم بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ومدير التعليم بمحافظة المخواه الأستاذ علي بن خيران الزهراني وعدد من قادة التعليم.
وتابع سموه الكريم خلال اللقاء انطلاقة العام الدراسي الجديد واطمأن على استعدادات تعليم المنطقة لاستقبال أكثر من (90)  ألف طالب وطالبة في قطاعي السراة وتهامه مع إشراقة صباح هذا اليوم الأحد 26 / 12 / 1438هـ كما تسلم سموه تقريرا عن جاهزية مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي، ووجه سموه الكريم مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش وقادة التعليم في المنطقة بأهمية الانطلاقة الجادة للعام الدراسي مع بداية الحصة الأولى لليوم الأول من خلال أداء تربوي يسعى لترسيخ القيم النبيلة في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛
كما حث سمو أمير المنطقة في معرض حديثه إخوانه وأخواته المعلمين والمعلمات بضرورة تمثل القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.
واستثمار المقدرات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله ” لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الغالية مؤكدا سموه على أهمية توظيف التقنية الحديثة والتجهيزات المدرسية ومصادر التعلم والمختبرات في تحفيز الطلاب ونقلهم من دور المتلقي للمعرفة إلى الباحث عن المعرفة ومن ثم الوصول إلى إنتاجها وتوظيفها لخدمة الوطن وأبناء الوطن بالأساليب التربوية التي تعتمد التعلم النشط وأساليب التعلم الحديثة التي تستنهض القدرات العقلية والمهارية لدى الطلاب والطالبات.
ولفت سموه إلى أهمية العمل على نشر قيم الحوار الهادف والبناء لمواجهة المتغيرات الفكرية بروح ترتكز على القيم النبيلة للإنسان السعودي.
متمنياً سموه لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية على الوجه الأكمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة وآمال الأمة.
من جهته أكد سعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش لسموه الكريم بأن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأت منذ الفصل الدراسي المنصرم تماشياً مع توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز التي تحث على البداية الجادة للعام الدراسي، وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية، وبدعم مباشر من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى من خلال تشكيل عدد من اللجان التي عملت وفق خطط تكاملية للتهيئة لاستقبال الطلاب والطالبات، و تم ولله الحمد استيفاء جميع متطلبات العمل التربوي والتعليمي وتجهيز مدارس المنطقة في قطاعي الباحة والمخواة لتكون انطلاقة العام الجديد محققة للتطلعات، كما نوه سعادة المدير العام أن جميع مدارس تعليم المنطقة على أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات حيث عمدت الإدارة إلى بناء خطة إشرافية لزيارة كافة مدارس المنطقة لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تمتد خلال كامل أيام الأسبوع الأول بهدف الاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات وتقديم العون والمساعدة لقادة وقائدات المدارس على تنفيذ برامج الاستقبال والتهيئة الإرشادية، مؤكدا بالسعي قدما إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقق تطلعات سمو أمير المنطقة  للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة بما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤيته المباركة.

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