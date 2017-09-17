“الحضور والانضباط” شعار طلاب وطالبات تعليم القصيم في اليوم الأول

سجل طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، والمكاتب التابعة لها، حضورهم الكثيف، ومشاركتهم الفاعلة، معلنين بدايتهم الجادة والمنضبطة، في اليوم الأول للعام الدراسي الحالي 1438-1439هـ.

فقد عاود أكثر من 186 ألف طالب وطالبة، يمثلون 1726 مدرسة، للمراحل التعليمية الثلاث، انتظامهم على مقاعد الدراسة، واستكملوا استلامهم لكتبهم المدرسية، بعد أن تم توفير كافة الإمكانات، من قبل الجهات والأقسام التعليمية، لتكتمل منظومة الاستعدادات، والحملة التوعوية التي استهدفت الطالب والأسرة، ما خلق بداية كانت متوقعة ومأمولة، تمتاز بالتواجد المميز من قبل الطلاب والطالبات.

وقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بكافة قياداتها للقطاعين، بتفعيل حملة الترحيب بالمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى تدشين الأسبوع التمهيدي، للطلبة المستجدين للعام الدراسي الحالي، حيث شهد المدير العام عبد الله الركيان انطلاقة أول أيام الأسبوع التمهيدي بحضور عدد من القيادات التعليمية وبعض من أولياء أمور الطلاب, كما شارك الركيان أبناءه الطلاب المستجدين يومهم الدراسي الأول, ووقف على سير البرامج والمناشط المنفذة في الأسبوع التمهيدي.

كما دشن المدير العام برنامج الاحتفاء بالمعلم في كافة مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بحضور عددٍ من قيادات التعليم والمعلمين وبعض الشخصيات الاجتماعية التي حضرت تقديرًا وعرفانًا بدور المعلم, وقد أشاد الركيان بالدور الريادي للمعلم والمعلمة، مؤكدًا بأنهم محور التنمية الوطنية، وعلى أيديهم يتخرج قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالمعلم والمعلمة يعد جزءا من المنهج التعليمي الذي كرسته الوزارة، تقديرا وتحفيزا لمنسوبيها.

وقام المدير العام خلال زيارته الميدانية لبعض المدارس، بتدشين برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول الثانوي نظام “مقررات” بالإضافة إلى افتتاحه لعدد من القاعات التعليمية والمراكز التدريبية في القسم المتوسط بمجمع الأمير سلطان التعليمي، عقب ذلك التقى بعدد من المعلمين، مشيداً بجهودهم المبذولة وانضباطيتهم المعهودة، وحثهم على مواصلة العطاء في سبيل خدمة أجيال الوطن.

ووقف المدير العام على تنفيذ أسبوع التهيئة بمعهد التربية الفكرية شمال مدينة بريدة وتابع البرامج المنفذة كما كرم الطلاب وأشاد الركيان بدور قائد ومعلمي المعهد.

وكانت القيادات التعليمية بالإدارة العامة ومدراء مكاتب التعليم في قطاعي البنين والبنات قد زارت عددا من المدارس، وشارك مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبد الرحمن الصمعاني والمساعد للشؤون التعليمية “بنين” صالح بن عبدالرحمن الجاسر والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات” في الاحتفاء بالمعلم والمعلمة ووقفوا على انتظام وسير الدارسة واطلعوا على تنفيذ برامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين.

بدوره رفع المدير العام عبد الله الركيان، تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على نجاح عودة وانتظام الطلاب والطالبات، وبدايتهم الفاعلة، وانتظامهم من أول يوم دراسي، مقدماً شكره وتقديره لكافة العاملين في الميدان التعليمي، على فاعليتهم وإيجابيتهم، التي خلقت جوا تعليميا يفخر به الجميع.