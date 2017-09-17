 أمير نجران يكرم العميد الشمري ويبارك تكليف القحطاني مديرًا للسجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يكرم العميد الشمري ويبارك تكليف القحطاني مديرًا للسجون

أمير نجران يكرم العميد الشمري ويبارك تكليف القحطاني مديرًا للسجون
المناطق - نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، العميد خالد بن فهد الشمري، لانتهاء فترة عمله مديرًا للسجون بالمنطقة، وبارك تكليف العقيد شائع بن سعد القحطاني، خلفًا له.
وأعرب سموه عن شكره للعميد خالد الشمري ، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وهنأ العقيد شائع القحطاني على الثقة بتكليفه، متمنيا للجميع  التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جهته، عبّر العميد خالد الشمري عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة، فيما أكد العقيد شائع القحطاني أن الثقة بتعيينه مديرًا للسجون بالمنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

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