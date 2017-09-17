الهيئة العامة للزكاة والدخل: دعم جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل أولوية

ضمن اطار مساعيها لتسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرات تفاهم مع عدد من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، وذلك خلال حفل توقيع, عُقد في مقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض، بحضور معالي محافط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت مع 12 شركة مزودة للخدمة إلى إمداد المنشأت الصغيرة والمتوسطة بالأنظمة المحاسبية والتقنية المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم تطبيقها في 1 يناير 2018. وبموجب هذه الإتفاقية سيقوم مزودي الشركات بتوفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم طرح تلك الأنظمة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيبدأ العمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها، ولمدة سنة واحدة، وستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإدراج موردي الخدمات المحاسبية والتقنية على موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA .

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: “لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام بها استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولذلك، تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت ورفع جاهزيتها، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم مع الشركات المتخصصة لمساعدة تلك المنشآت في توفير الحلول المحاسبية والتقنية وتسهيل عملية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة”.

ودعا أبانمي المنشآت المؤهلة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعد فتحها باب التسجيل الذاتي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، وذلك استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م، معلناً جاهزية بوابة التسجيل الذاتي التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي أطلقته الهيئة مؤخراً.

بدوره ثمن معالي محافظ الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم رفع جاهزية المنشآت المحاسبية من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها، مؤكداً أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد في زيادة الطلب على الكفاءات السعودية، خصوصاً أن المملكة تمتلك كوادر مهنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع.

وأكد سليمان نمو هذا القطاع خلال الفترة القادمة لمواكبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار التي تفرض على الشركات تقديم قوائم مالية مدققة مما يساهم في زيادة الطلب على المحاسبين، موضحاً “أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل مع هيئة الزكاة والدخل، وهيئة المحاسبين وهيئة توليد الوظائف، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، ووزارة التعليم، لتعزيز حضور الكوادر السعودية في هذا القطاع الذي يشكل فرصة مميزة لعمل السعوديين والسعوديات فيه”.

والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.