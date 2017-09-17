ينطلق مناصف محرم.. أمير مكة يوافق على استمرار شعار ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟” لعام آخر

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على استمرار أعمال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟”، كما وافق سموه على البرنامج الزمني للملتقى والذي ينطلق منتصف محرم المقبل ويستمر حتى نهاية رجب من العام 1439هــ .

وأعلن الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد اجتماع لجنة تطويرالبرامج والفعاليات لملتقى مكةالثقافي 1439 هــ ، استحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة ، كما ناقش آلية تنفيذ المبادرات الجديدة والبرامج والفعاليات المقترحة للعام الحالي، إضافة لجوائز الملتقى المستحدثة، وفعاليات الأسبوع الثقافي والتي ستكون تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟”.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة عدداً من المقترحات التطويرية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني والتي تشمل المبادرات المقدمة من الجهات سواءً كانت خاصة أو تكاملية لتكون منسجمة مع شعار الملتقى، إلى جانب فتح المجال لكل جهة حكومية وخاصة لتنفيذ مبادرتها بالطريقة التي تراها مناسبة، ومتابعة أمانة الملتقى للمبادرات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها الجهات عن نتائج مبادراتها.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي نجح في عامه الأول في تقديم برامج ثقافيَّة وفعاليات معرفيَّة متميِّزة أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار المقومات الثقافيَّة والطاقات الإبداعيَّة في المنطقة؛ لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، وإيجاد بيئة تنافسيَّة إبداعيَّة محفِّزة؛ لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفيَّة، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكوميَّة والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، والتحسين المستمر للأداء، ورفع مستوى جودته، وتكريم الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة المتميِّزة في المجالات الثقافيَّة والفكريَّة والمعرفيَّة المختلفة.

وسجل ملتقى مكة الثقافي في عامه الأول حضورًا لافتًا في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها في 17 محافظة بمشاركة 64 جهة حكومية وخاصة، تقدمت بنحو 238مبادرة، إضافة إلى 100 مبادرة فردية، واستهدف كل شرائح المجتمع، واستمرت أعماله في نسخته الأولى حتى نهاية شهر شعبان من العام الماضي، وختم أعماله بأسبوع ثقافي حافل بمختلف الأنشطة والفعاليات الإبداعية.