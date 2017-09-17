 ينطلق مناصف محرم.. أمير مكة يوافق على استمرار شعار ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟” لعام آخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ينطلق مناصف محرم.. أمير مكة يوافق على استمرار شعار ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟” لعام آخر غرام الظفيري تناشد بعلاجها بسبب حروق تسببت بعزلتها الهيئة العامة للزكاة والدخل: دعم جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل أولوية أمير نجران يكرم العميد الشمري ويبارك تكليف القحطاني مديرًا للسجون الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان العربية: سحب السلطات القطرية الجنسية من 55 شخصًا من قبيلة آل مرة مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية “الحضور والانضباط” شعار طلاب وطالبات تعليم القصيم في اليوم الأول أمير منطقة الباحة يلتقي قادة التعليم ويطمئن على انطلاقة العام الدراسي امير تبوك يتابع سير العملية الاكاديمية والتعليمية بالمنطقة أمانة الاحساء .. قرعة علنية لتوزيع 3 آلاف ” قطعة ارض ” لمنح الأوامر السامية الهيئة الملكية بالجبيل تستقبل أكثر من 19 ألف طالب 19 مدير إدارة يدشنون اليوم الدراسي الأول يتقدمهم محافظ الطائف السليمان :الهيئة تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النتاج المحلي من 22 في المئة إلى 35 بحلول العام 2030

ينطلق مناصف محرم.. أمير مكة يوافق على استمرار شعار ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟” لعام آخر

ينطلق مناصف محرم.. أمير مكة يوافق على استمرار شعار ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ؟” لعام آخر
المناطق ـ مكة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على استمرار أعمال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟”، كما وافق سموه على البرنامج الزمني للملتقى والذي ينطلق منتصف محرم المقبل ويستمر حتى نهاية رجب من العام 1439هــ .
وأعلن الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد اجتماع لجنة تطويرالبرامج والفعاليات لملتقى مكةالثقافي 1439 هــ ، استحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة ، كما ناقش آلية تنفيذ المبادرات الجديدة والبرامج والفعاليات المقترحة للعام الحالي، إضافة لجوائز الملتقى المستحدثة، وفعاليات الأسبوع الثقافي والتي ستكون تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟”.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة عدداً من المقترحات التطويرية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني والتي تشمل المبادرات المقدمة من الجهات سواءً كانت خاصة أو تكاملية لتكون منسجمة مع شعار الملتقى، إلى جانب فتح المجال لكل جهة حكومية وخاصة لتنفيذ مبادرتها بالطريقة التي تراها مناسبة، ومتابعة أمانة الملتقى للمبادرات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها الجهات عن نتائج مبادراتها.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي نجح في عامه الأول في تقديم برامج ثقافيَّة وفعاليات معرفيَّة متميِّزة أسهمت في بناء الإنسان وتنمية قدراته واستثمار المقومات الثقافيَّة والطاقات الإبداعيَّة في المنطقة؛ لتنمية المجتمع والفرد، وتطوير العمل الثقافي والفكري والمعرفي، وإيجاد بيئة تنافسيَّة إبداعيَّة محفِّزة؛ لتطوير العمل الثقافي والبرامج المعرفيَّة، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات الحكوميَّة والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، والتحسين المستمر للأداء، ورفع مستوى جودته، وتكريم الجهات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة المتميِّزة في المجالات الثقافيَّة والفكريَّة والمعرفيَّة المختلفة.

وسجل ملتقى مكة الثقافي في عامه الأول حضورًا لافتًا في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها في 17 محافظة بمشاركة 64 جهة حكومية وخاصة، تقدمت بنحو 238مبادرة، إضافة إلى 100 مبادرة فردية، واستهدف كل شرائح المجتمع، واستمرت أعماله في نسخته الأولى حتى نهاية شهر شعبان من العام الماضي، وختم أعماله بأسبوع ثقافي حافل بمختلف الأنشطة والفعاليات الإبداعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>