 انتهاء الاستعدادات لانطلاق ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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انتهاء الاستعدادات لانطلاق ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية

انتهاء الاستعدادات لانطلاق ملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية
المناطق - أبها

أنهت اللجنة المنظمة لمتلقى العمران السياحي للمناطق الجبلية استعداداتها لانطلاقة الملتقى المقررة الثلاثاء ٢٨ ذي الحجة الجاري بأمانة منطقة عسير، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ووقفت اللجنة برئاسة أمين المنطقة صالح القاضي على بروفات حفل الافتتاح، مطلعة على تجهيزات المسرح بكامل التفاصيل، والبرنامج لاستقبال وتوديع الضيوف، وطريقة التسجيل الالكتروني وتجهيز بيانات المسجلين وتوثيقها، والترجمة للمحاضرات، وتوفير كافة المتطلبات، وغيرها من الأمور التنظيمية، إلى جانب متابعة فيلم حفل الافتتاح “قصن الحصن في عسير”.
وكانت اللجنة المنظمة أقرت لوحات عبارة عن فن القط الذي يمثل تراث عسير كهدايا المشاركين، قدمت عبر فنانات المنطقة.
يذكر أن الملتقى قد أعلن أنه سيستعرض ٢٠ ورقة عمل عبر ٦ جلسات على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ٢٩ و٢٩ ذي الحجة الجاري ١٩ و٢٠ سبتمبر.
ويقدم الملتقى دراسات وتجارب محلية وخليجية وعربية في ٤ محاور تعنى بذات موضوعه، وهي: مستقبل السياحة في المناطق الجبلية، استراتيجية التنمية السياحية، الاستثمار السياحي، السياحة المستدامة في المناطق الجبلية.
ويشهد اليوم الأول للملتقى ٣ جلسات تبرز فيها ٩ أوراق عمل، وتستكمل أوراق العمل في اليوم التالي بواقع ١١ أوراق عبر ٣ جلسات أخرى، فضلا عن الختامية الخاصة بقراءة التوصيات.

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