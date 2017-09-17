 نائب أمير منطقة مكة يكرم الفائزين في جائزة الشربتلي الثلاثاء

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود بعد غد الثلاثاء حفل الدورة الخامسة والسادسة لجائزة معالي السيد حسن عباس شربتلي – رحمه الله – للمعلم والمعلمة والمشرف والمشرفة المتميزين في تعليم القرآن الكريم على مستوى المملكة والتي تقام بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة.

وشكر رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي سمو نائب أمير منطقة مكة على رعايته لهذا الحفل ، ومؤسسة السيد حسن عباس شربتلي الجهة الراعية للجائزة مشيراً أنه بعد غد الثلاثاء ستحتفي الجائزة بـ 28 معلما ومعلمة ومشرفا ومشرفة تميزوا في تعليم القرآن لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات حلقات ودور تحفيظ القرآن الكريم بكافة مناطق المملكة.

وذكر رئيس خيركم أن الجائزة تسعى لتشجيع أهل القرآن تعلماً وتعليماً وإشرافاً لتحقيق التميز في تعليم القرآن وتعلمه والإشراف عليه من خلال معايير لتقييم جودة الأداء، كما أنها تهدف الى تقدير العمل المميز وتثبيته و إذكاء روح التنافس بين أهل القرآن تعلماً وتعليماً وإشرافاً والارتقاء بالأداء التعليمي والتربوي والإداري .

يذكر أن الجائزة انطلقت في 1/1/ 1429ه بموافقة مجلس إدارة جمعية خيركم بالتعاون مع المجلس السعودي للجودة لتكون جائزة سنوية تقدمها الجمعية تكريماً لأهل القرآن تعلماً وتعليماً وإشرافاً وتقديراً لأدائهم المتميز ، وتحولت في دورتها الاخيرة لتنتقل من تكريم المتميزين في جدة الى المتميزين في تعليم القرآن في كافة مناطق المملكة.