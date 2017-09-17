 بلدية الخفجي تداهم بائعين جائلين أجانب أمام الجوامع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخفجي تداهم بائعين جائلين أجانب أمام الجوامع

بلدية الخفجي تداهم بائعين جائلين أجانب أمام الجوامع
المناطق - الخفجي - سطام الفروان

قامت بلدية محافظة الخفجي مؤخرا بمداهمة بائعين أجانب أمام الجوامع لممارسة بيع الخضار والملابس والأحذية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن بلدية محافظة الخفجي وبمساندة الجهات الأمنية قامت بمداهمة بائعين أجانب جائلين أمام الجوامع وذلك لممارستهم بيع الخضار والملابس والأحذية وتم أيضاً سحب سيارتين مملوءة بالخضار وأيقافها بمبني البلدية بالمحافظة، لحين استكمال الاجراءات النظامية.
وأضاف الحميداني أن البلدية حريصة على إزالة المخالفات والبيع العشوائي في كل مكان بالمحافظة وفق الأنظمة والقوانين، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لإستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم مؤكداً عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم لإستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا.

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