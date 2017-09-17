ترشيح القاسم لبرنامج التوجهات الحديثه في نماذج التميز الحكومي بالمنطقة الشرقية

رشح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان الزميل ياسين بن احمد القاسم مدير العلاقات العامة والإعلام بالامارة .. للالتحاق بدورة تدريبية مخصصة لمنسوبي إمارات المناطق والتي تنفذها الادارة العامة للتطوير الاداري بوزارة الداخلية بناءا على الامر السامي الكريم القاضي بتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العمل بإمارات المناطق .. وقد تم عقد البرنامج تحت مسمي التوجهات الحديثة في نماذج التنيز الحكومي بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر ولمدة ثلاثة ايام اعتبارا من 19_ 12/21 ..

تهانينا للزميل ياسين القاسم ..