استقبال أكثر 36 الف طالب بمدراس تعليم شرق الدمام

انتظم أكثر من 36 الف طالب في مراحل التعليم العام والاهلي ومدارس تحفيظ القرآن في قطاع التعليم بشرق الدمام في 93 مدرسة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام الدارسي الجديد للعام 1438 /1439هـ وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة من المدراس وشهد اليوم الاول انتظام كبير للطلاب وتوزيع المناهج الدراسية لكل الطلاب بكل يسر وسهولة وكانت نسبة الحضور عالية لليوم الاول في الدراسة للعام الجديد .

وأكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد امبارك الزهراني ان ابناءنا الطلاب هم عماد المستقبل لهذا الوطن وأنهم أمانة في أعناقنا وأننا مسؤولين عن تعليمهم وتوجيههم التوجيه السليم ومتابعتهم ورعايتهم, كما قدم الزهراني شكره لاولياء الأمور على حضورهم وتعاونهم موضحا لهم أهمية دور البيت والأسرة والتعاون المشترك مع المدرسة، مؤكدا على أهمية ترسيخ الانتظام والجدية واحترام الوقت في نفوس الطلاب، كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد مع استهلال العام الدراسي الجديد وتنظيم أوقات استذكارهم، والالتزام بالحضور اليومي إلى المدرسة في سبيل النجاح والتفوق وحصاد ثمار جدهم واجتهادهم مع بداية العام الدراسي.

واضاف الزهراني على ان المدراس استعدت بشكل جيد لاستقبال طلابها وسط انشطة وفعاليات مختلفة وفق ما هو مخطط لها وتأتي ضمن توجيهات مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم المديرس ، كما شهدت المدراس زيارات ميدانية للمشرفين لتفقد اليوم الاول من الدراسة وفق الخطط المرسومة لها .